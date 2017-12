Yann Mortier, un jeune Français séduit par l’entreprise Systematix à Québec

Yan Mortier a su dès l’adolescence que les technologies de l’information seraient son domaine de prédilection.

Encouragé par son oncle polonais qui était technicien en informatique, il a écrit ses premiers programmes vers l’âge de 12 ans en « bidouillant » une de ses consoles de jeux portables.

Yann et sa conjointe ont d’abord visité la ville de Québec en touristes et ont été séduits par l’ambiance et le climat social qui y règnent.

Originaire de la région parisienne, Yann travaille depuis trois semaines chez Systematix, une firme de service-conseil en informatique qui a des antennes partout au Canada.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Yann Mortier qui aime bien l’esprit d’entrepreunariat qui règne dans les TI au Québec.

Des conseillers en atelier de travail chez Systematix (à droite Yann Mortier). © Courtoisie

Systematix (recrutement international)

En complément

Québec : projet pilote de recrutement en France pour des PME (RCI)