S’associer économiquement à la Chine pour mieux y chasser les contrats

Vos quatre animateurs débattent cette semaine de la deuxième visite, du 3 au 7 décembre, du premier ministre Justin Trudeau en Chine, et ce en un peu plus d’un an.

Alors que le gouvernement Trudeau réfléchit à l’ouverture de discussions de libre-échange, plusieurs intervenants économiques auraient prévenu Ottawa qu’un tel accord pourrait éliminer des emplois au Canada et que le pays peinerait à rivaliser avec les normes chinoises moins strictes, notamment en ce qui concerne l’environnement et le travail.

La question que nous vous posons cette semaine : La Chine est-elle une énigme pour vous ou avez-vous le sentiment de la mieux la comprendre que la génération précédente?

Regardez Tam-Tam – 31:58



Posted by Radio Canada International on Friday, December 1, 2017

De Pierre Trudeau à Justin Trudeau, 45 ans de relations avec la Chine

Bien avant le voyage en 1972 de Richard Nixon en Chine, le canada entreprenait des pourparlers avec la Chine communiste pour l’établissement de relations diplomatiques.

La grande muraille électronique de Chine vous piste et vous bloque sur Internet!

La sécurité nationale est un enjeu majeur pour le gouvernement chinois qui vient de faire adopter par le parlement une loi très spéciale sur la cybersécurité.

Dirty Chinese Restaurant : un jeu vidéo réputé raciste ne sera pas publié

Le jeu, appelé « Dirty Chinese Restaurant », invite les joueurs à chasser des chats et des chiens avec un couperet et à nettoyer les ingrédients, tout en esquivant des fonctionnaires d’immigration.

Nouvelles pressions de la Chine qui convoite un accord d’extradition avec le Canada

La Chine vient de réitérer publiquement qu’elle souhaite intensifier sa coopération avec le Canada pour lutter contre la corruption en signant un accord d’extradition.

