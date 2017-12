Événement : « Mission inachevée – Les 20 ans du Traité d’Ottawa »

Dans le cadre du 20e anniversaire du Traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel, des organisations mondiales de déminage humanitaire et d’action contre les mines se réunissent à Ottawa ce lundi. Ces organisations veulent, par la même occasion, lancer un avertissement sur la recrudescence de ce fléau.

La rencontre réunira ces représentants d’organismes internationaux ainsi que des parlementaires, une survivante de mine antipersonnel et des démineurs financés par le Canada. La discussion portera entre autres sur la façon dont le Canada « peut aider à redynamiser le soutien mondial à l’action contre les mines. » Le rassemblement d’organismes d’action contre les mines terrestres, canadiens et du monde entier, veut que l’on célébre les réussites du Traité dans sa ville natale et explorer les pistes de contributions canadiennes pour venir définitivement à bout de ces armes.

Le Traité d’Ottawa, dont le nom officiel est Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, interdit toutes les mines antipersonnel, est une des grandes contributions humanitaires du Canada à la paix et à la sécurité mondiale. Grâce au Traité, des dizaines d’États ont été complètement débarrassés de mines et plus de 51 millions d’unités stockées ont été détruites depuis 1997.

Cependant, le travail pour se défaire de ses armes cachées sous terre continue d’être ardu. Tel que l’indique le rapport La durabilité, l’éthique et la guerre de Peter Denton dans la Revue militaire canadienne de juillet 2017, l’utilisation massive de mines antipersonnel, surtout en Afghanistan « bien que le Canada ait été fait le champion du Traité d’Ottawa, les principaux acteurs (les États-Unis, la Russie et la Chine) et d’autres refusent encore de le signer. »

En Afghanistan, le 1er juin 2004, près de la base aérienne de Bagram, un membre de HALO Trust en train de neutraliser des mines terrestres. © Johnny Saunderson/Alamy Stock Photo

Pour Handicap International, les opportunités de développement et de sécurité alimentaire dans des pays comme l’Angola, le Cambodge et le Zimbabwe sont entravées par des millions de mines oubliées lors de conflits qui ont pris fin il y a pourtant plusieurs décennies. Les États parties au Traité d’Ottawa se sont fixés l’année 2025 pour éliminer toute contamination résiduelle. Mais un déclin mondial du financement de l’action contre les mines menace ce délai et risque de compromettre l’objectif entériné par les 162 États signataires du Traité.

Radio Canada International avec Handicap International, la Revue militaire canadienne et le Gouvernement du Canada