La réunification familiale est une priorité : Ahmed Hussein, ministre canadien de l’Immigration

Nouveaux immigrants de la catégorie Économique, par sous-catégorie, en 2005 et en 2014

Dans le tableau suivant on peut voir l’évolution des taux d’immigration par catégorie entre 2005 et 2014. On voit que la catégorie Aides familiaux résidents a particulièrement augmenté. Ces données ont été compilées par Sandra Elgersma et Julie Béchard dans le cadre de leur analyse intitulé « L’évolution de la politique du Canada en matière d’immigration » Elles ont compilées ses informations dans le document Faits et chiffres 2014 – Aperçu de l’immigration : Résidents permanents selon la catégorie, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.