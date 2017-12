Le Canada récolte l’or, l’argent et le bronze en patinage de vitesse longue piste à Calgary

La Coupe du monde de patinage de vitesse qui s’est tenue en fin de semaine à Calgary en Alberta a permis à plusieurs patineurs canadiens de monter sur le podium.

Déjà vendredi, le Canada raflait l’or au sprint par équipe alors que Laurent Dubreuil, Gilmore Junio et Vincent De Haître battaient le record du monde de cette épreuve devant les Russes et l’équipe des Pays-Bas avec un temps de 1 min 17 s et 31/100.

Réaction de Gilmore Junio :

« C’est toujours spécial de patiner ici, et ce l’est encore plus d’avoir établi un record mondial avec ces gars-là devant nos parents et amis, a déclaré Junio. Ça ne fait que donner confiance à toute l’équipe. »

Un autre membre de l’équipe canadienne, Ted-Jan Bloemen, a remporté une médaille d’argent au 5000 m avec un temps de 6 min 8 s et 54/100.

Samedi en poursuite par équipe, les Canadiennes Ivanie Blondin, Kali Christ et Isabelle Weidemann ont réussi à gagner la médaille de bronze derrière les Japonaises et les Allemandes.

Alex Boisvert-Lacroix a remporté l’or au 500m à Calgary à la Coupe du monde ISU 2017. © La Presse canadienne/Ivan Sekretarev

Puis dimanche, le vétéran Alex Boisvert-Lacroix a remporté sa première victoire en Coupe du monde au 500 m avec un temps de 34 s 31/100.

Boisvert-Lacroix a d’abord pratiqué le patinage de vitesse courte piste avant de rediriger sa carrière vers les épreuves longue piste en 2012.

RCI avec Radio-Canada Sports et Patinage de vitesse Canada

