Le Canada récolte l’or, l’argent et le bronze en patinage de vitesse sur longue piste à Calgary

La Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary, en Alberta, a permis à plusieurs patineurs canadiens de monter sur le podium le week-end dernier.

Déjà vendredi, le Canada a gagné l’or au sprint par équipe. Laurent Dubreuil, Gilmore Junio et Vincent De Haître ont même battu le record du monde devant les Russes et les Néerlandais avec un temps de 1 min 17 s 31/100.

« C’est toujours spécial de patiner ici, et ce l’est encore plus d’avoir établi un record mondial avec ces gars-là devant nos parents et amis, a déclaré Junio. Ça ne fait que donner confiance à toute l’équipe. »