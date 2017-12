Montréal souterrain : comment est sortie de terre la plus grande ville souterraine du monde

Lorsqu’ils nous rendent visite, beaucoup de touristes sont fascinés par le Montréal souterrain qui consiste en un réseau de 33 km de tunnels piétonniers, 60 complexes résidentiels et commerciaux, pour un total de 3,6 kilomètres carrés d’espace fréquenté par près de 183 millions de personnes chaque année.

Très utiles l’hiver, ces tunnels et galeries, remplis d’une large gamme de restaurants et de boutiques, nous permettent de relier de l’intérieur à la chaleur des centres commerciaux, des universités, des résidences de luxe et des hôtels.

En fait, ce Montréal souterrain renfermerait 12 % de tous les commerces du centre-ville de Montréal.

Genèse de la plus grande ville intérieure du monde

Le Montréal souterrain, assorti d’un métro, était l’une des premières pierres figurant dans les plans de modernisation du centre-ville tel qu’imaginé par le maire Jean Drapeau dans les années 1950.

Tout est né, il y a un peu plus de 55 ans, au mois de septembre 1962 avec l’ouverture officielle de la Place-Ville-Marie, un immeuble de bureaux qui devenait du coup le plus élevé au pays.

La Place-Bonaventure creuse encore un peu plus le Montréal souterrain

Si la célèbre tour cruciforme du centre-ville de Montréal a permis à la ville souterraine d’étendre ses tentacules, la Place-Bonaventure officiellement inaugurée en 1968, quelque temps après l’ouverture des premières stations de métro, est venue ancrer solidement la ville souterraine dans le paysage citadin.

Après la Place-Boventure, le tunnel du même nom

Ce film de nouvelles silencieux datant du mois de décembre 1968 montre la cérémonie d’inauguration du passage piétonnier Bonaventure. L’ouverture de ce tunnel permettait enfin de relier la Place-Bonaventure, la Place-Ville-Marie et la gare Centrale. Le Montréal souterrain comptait alors 10 immeubles de bureaux, 240 boutiques, 36 restaurants et 4 salles de cinéma. Cela en faisait déjà le réseau souterrain le plus long sur la planète.

Il n’atteignait pourtant que 4,8 km de long, soit un peu moins d’un septième de sa longueur actuelle.

En 1992, Montréal souterrain ajoutait une quatrième dimension avec l’arrivée de la tour du 1000 de la Gauchetière.

Il y a 25 ans, en septembre 1992, la tour du 1000 de la Gauchetière, au cœur du quartier des affaires, était inaugurée avec un record en poche. Avec ses 232 mètres, elle s’élevait à la même hauteur que le mont Royal et elle devenait ainsi le plus haut gratte-ciel de la métropole québécoise.

Avantage métro

Plusieurs des stations initiales du métro de Montréal sont au coeur du Montréal souterrain. Leur construction s’est échelonnée sur quatre années.

