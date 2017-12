Ô Bali : un concert envoûtant entre tradition et modernité

Bali.

Le nom à lui seul est synonyme d’aventure, d’exotisme, de bout du monde.

Bali, c’est aussi une richesse musicale profonde, immense.

Ô Bali, le concert

C’est une rencontre entre l’Orient et l’Occident à laquelle vous convie Walter Boudreau et les musiciens de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) ce jeudi 7 décembre à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de Montréal.

Série hommage à José Evangelista

Dans le cadre de la Série hommage à José Evangelista, une initiative de la SMCQ, le concert propose cinq œuvres jouées par l’Ensemble de la SMCQ et le Gamelan Giri Kedaton. Trois sont du compositeur et deux de compositeurs indonésiens. L’une d’elles sera accompagnée d’une danse « classique » balinaise.

Ô Bali d’Evangelista est présentée dans sa version originale pour ensemble de huit musiciens dirigés par Walter Boudreau ainsi que dans un nouvel arrangement pour les instruments du gamelan par Alexandre David.

Le Concerto Kebyar d’Evangelista pour gamelan et ondes Martenot avec Geneviève Grenier comme soliste complètera cette soirée magique.

Influence de la musique indonésienne

« La musique indonésienne a énormément influencé des compositeurs comme Debussy, Poulenc, Britten et, plus près de nous, Steve Reich, Philip Glass, Claude Vivier et José Evangelista. Pour ce dernier, le gamelan a été une révélation déterminante qui l’a amené à adopter une technique de composition s’en inspirant très fortement. C’est que vous entendrez dans ce merveilleux concert : cette rencontre passionnante entre la tradition musicale balinaise et l’esprit créateur d’un grand compositeur. »



Walter Boudreau, directeur artistique de la SMCQ