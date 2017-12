Selon le National Geographic, le Labrador est l’un des endroits à voir absolument en 2018

Qu’ont en commun la province de Jujuy en Argentine, Madagascar, la zone côtière nord de l’île d’O’ahu entre la pointe de Ka’ena et la pointe de Kahuku de l’île d’Oahu à Hawaii et le Labrador?

Ce sont là les nouvelles destinations prisées entre toutes des endroits à voir absolument en 2018 – Places You Need to Visit in 2018 – du National Geographic, des lieux magiques pour l’aventure, la cuisine ou la faune.

Une recommandation du National Geographic: engagez un guide autochtone!

On peut lire au sujet du Labrador:

« Located in a road-less expanse of northern Labrador wilderness, Akami-Uapishku-KakKasuak-Mealy Mountains National Park Reserve is one of Canada’s newest and most remote national parks. »

(Trad.: nichée dans un espace sauvage du nord du Labrador, là où aucune route ne se rend, la réserve du parc national Akami-Uapishk – KakKasuak – Monts Mealy est l’un des plus récents parcs nationaux canadiens et l’un des endroits les plus reculés sur Terre).