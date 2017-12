Bilinguisme canadien : Raymond Théberge un chien de garde efficace?

C’est la question que la Fédération de communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) se pose face aux déclarations de Raymond Théberge, commissaire désigné aux langues officielles, sur la complexité du bilinguisme à la Cour suprême du Canada.

Pourquoi? Parce que M.Théberge a fait cette déclaration mardi lors d’un témoignage devant le comité permanent chargé d’étudier sa candidature au poste de commissaire aux langues officielles :

Une explication qui a fait bondir Jean Johnson, le président de la FCFA. Voici sa réaction :

« Les communautés francophones et acadienne ont des attentes très élevées envers le prochain commissaire aux langues officielles. Elles veulent un chien de garde qui n’acceptera aucune dilution des principes de la dualité linguistique au pays. Elles attendent du commissaire aux langues officielles une position claire, ferme et sans ambiguïté sur l’obligation pour les juges de la Cour suprême de connaître le français et l’anglais. Les francophones ont le droit d’être entendus et compris dans la langue officielle de leur choix sans l’aide d’un interprète devant la plus haute cour du pays, point à la ligne. »