Les finances et le manque de confiance empêchent les milléniaux de faire plus de dons de bienfaisance

D’une part, les Canadiens de moins de 35 ans sont moins susceptibles de faire des dons à une œuvre de bienfaisance que les autres générations et, en général, ils donnent moins d’argent. De l’autre, les millénaires font plus confiance aux organisations caritatives que leurs aînés, et la plupart disent qu’ils donneraient plus dans les bonnes circonstances, soit s’ils avaient plus d’argent, s’ils trouvaient la bonne cause, ou simplement s’ils avaient plus confiance dans le processus de dons de bienfaisance en général.

Ces dernières affirmations représentent les principales conclusions d’une étude publiée mercredi par l’Institut Angus Reid, spécialiste de la recherche sur l’opinion publique au pays et CHIMP – charitable impact, un organisme de bienfaisance basé à Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Cette étude montre que, même si les considérations financières sont un facteur pour certains milléniaux qui ne donnent pas plus à la charité, il y a un groupe de jeunes millénaires éduqués et à revenu élevé parmi ceux qui disent qu’ils pourraient donner plus. La génération du millénaire a une approche différente quant aux dons que la génération de leurs parents. Les milléniaux exigent que les organismes de bienfaisance adaptent leurs tactiques et les engagements de nouvelles manières, telles que les médias sociaux et d’autres médias numériques. » Shachi Kurl, directeur général de l'Institut Angus Reid.

Le fondateur de TOMS, Blake Mycoskie, est photographié le 20 mars 2014 à Vancouver. Qu'il s'agisse de mettre des chaussures sur les pieds des enfants pauvres ou de fournir Internet à partir de ballons dans le ciel, les entreprises de l'ère numérique exploitent le pouvoir de combiner affaires et bien social. Blake Mycoskie est un fier défenseur de cette idée. © GLENN CHAPMAN / AFP / Getty Images