Deux prix prestigieux pour André Dudemaine de Présence autochtone et de Terres en vue

La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a décerné un prix Droits et Libertés au festival Présence autochtone dont le directeur est André Dudemaine.

La commission a salué le fait que ce festival est un lieu de rencontre des cultures et un espace de réconciliation :

« L’un des fondateurs du festival, André Dudemaine, un autochtone de la nation innue, anime cet événement annuel sans relâche depuis 27 ans en plus de ses autres implications pour soutenir et promouvoir les droits des autochtones. Ce prix lui est aussi attribué pour souligner son travail acharné à la promotion des droits des autochtones. »

Présence Autochtone/Montréal First Peoples Festival

De plus le 3 novembre dernier, André Dudemaine, cofondateur de Terres en vue, obtenait un doctorat honoris causa de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal.

Le recteur Guy Breton lors de la remise du doctorat à M. Dudemaine:

« Votre éloquence, votre détermination et vos nombreuses réalisations font de vous un modèle, non seulement pour les jeunes autochtones, mais aussi pour tous les diplômés, actuels et futurs, de notre université ».