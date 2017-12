La diversité des femmes photographes du Moyen-Orient exposée à Ottawa

L’exposition « Celle qui raconte une histoire » est l’idée de Kristen Gresh, la curatrice des photographies du Boston Museum of Fine Arts. Elle est présentée au Musée canadien de la guerre jusqu’au 4 mars 2018 à Ottawa.

Il s’agit de 75 photographies allant de la représentation artistique au photojournalisme de 12 femmes originaires de l’Iran et du monde arabe.

Mme Gresh a pu découvrir le regard pertinent que portent ces femmes sur leur culture et les enjeux de société de leur pays, car elle a vécu plusieurs années en Europe et au Caire.

Maryse Jobin s’est entretenue avec l’instigatrice de l’exposition « Celle qui raconte une histoire » Kristen Gresh du Boston Museum of Fine Arts.

« Dans cette région, le travail le plus fort souvent a été fait par les femmes et donc j’ai proposé au Musée de Boston il y a 6 ans, une exposition sur les femmes photographes du monde arabe et de l’Iran. »