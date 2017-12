Libre-échange : Trudeau revient-il les mains vides de son bras de fer avec la Chine?

La visite de quatre jours du premier en Chine se termine sans indice d’avancées sur un traité de libre-échange, mais Justin Trudeau estime que l’inclusion dans tout futur accord d’éléments progressistes reflétant les valeurs des Canadiens est essentielle.

Le premier ministre Trudeau repart vers le Canada avec la conclusion que les deux pays ont beaucoup de travail à faire pour que leurs différents systèmes interagissent d’une manière compatible et mutuellement bénéfique.

Lorsqu’il discutait de commerce jeudi au forum mondial Fortune, un rassemblement de l’élite d’affaires mondiale, il a détaillé aux journalistes sa vision d’un éventuel accord de libre-échange avec la Chine. Selon lui, tout accord conclu par le Canada doit profiter aux citoyens ordinaires, pas uniquement aux multinationales ou aux États.

Le Canada et la Chine essaient toujours de s’entendre pour lancer des discussions formelles sur un accord de libre-échange. La tâche a été confiée au ministre du Commerce international François-Philippe Champagne, qui est resté à Pékin quand le premier ministre est parti pour Guangzhou.

M. Trudeau prenait la parole devant le forum mondial Fortune, après avoir amorcé sa journée, mercredi en Chine, par une rencontre avec le vice-premier ministre chinois Wang Yang.THE CANADIAN PRESS

Un accord qui devra inclure des valeurs canadiennes

Justin Trudeau a réitéré mercredi que la Chine doit savoir que les valeurs chères aux Canadiens (pratiques environnementales, égalité des sexes et des travailleurs, normes de commerce) doivent être inscrites dans un accord commercial.

« Il est reconnu que les progrès en matière d’environnement sont très bons pour les citoyens, très bons pour le pays, bien que certains leur accolent l’étiquette de progressistes. La Chine a été un leader mondial dans ce domaine », a déclaré M. Trudeau.

Le monde a besoin du libre-échange, lance Justin Trudeau

La une du quotidien China Daily présente le premier ministre Trudeau en visite en Chine. Photo : Radio-Canada/Louis Blouin

Après avoir amorcé sa journée de mercredi par une rencontre avec le vice-premier ministre chinois Wang Yang, Justin Trudeau a exprimé le fond de sa pensée sur le protectionnisme, notamment américain, sans le nommer.

Le monde a atteint un « moment décisif » selon lui et a besoin du libre-échange pour sortir de la pauvreté ceux qui ont été oubliés par la mondialisation, faute de quoi il se dirigera tout droit vers un échec.

« Nous avons atteint un moment décisif et nous devons décider si nous allons travailler ensemble de manière ouverte et confiante et réussir, ou si nous allons chacun échouer dans notre isolement, a-t-il prévenu. Quand la nervosité se propage, les gens se replient sur eux-mêmes. Ils se ferment au monde. Ils ont peur. Si cela continue à se produire, ne vous y trompez pas, nous serons tous perdants. »

M. Trudeau a en revanche décrit la Chine comme une « âme soeur économique », déclarant qu’elle est « bien alignée » sur le Canada pour défendre les échanges commerciaux libres.

Quatre animateurs de RCI débattent de la deuxième visite en un peu plus d’un an, du 3 au 7 décembre, du premier ministre Justin Trudeau en Chine.

