BAGAGES : de jeunes immigrants à l’avant-scène

Quelle est ton histoire? Celle de ton immigration, celle de tes tentatives d’intégration?

Quels sont tes souvenirs, ceux que tu as apportés depuis là-bas?

Parle-nous de ce bagage qui est le tien.

Bagages, lundi 11 décembre 21h à Télé-Québec © telequebec.tv

Produit par Picbois Productions, le film Bagages sera présenté le lundi 11 décembre à 21 h à Télé-Québec.

Bagages est réalisé par le cinéaste Paul Tom d’après une idée originale de Mélissa Lefebvre, qui signe également la co-scénarisation du film.

Paul Tom © Dossier de presse/Bagages

Bagages s’avère être une œuvre essentielle au moment où les questions d’immigration sont au centre de l’actualité.

Bagages est un film qui donne la parole et la scène à des adolescents de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont nouvellement arrivés à Montréal.

On découvre leur récit de migration et d’intégration à travers des ateliers d’art dramatique, des mises en scènes théâtrales et des entrevues où ils se révèlent. Ils témoignent d’un « ailleurs » et d’un « avant » qui deviendront « ici » et « maintenant ».

Ils sont jeunes, mais parlent de leur parcours avec une sagesse déconcertante, une émotion à faire trembler les plus durs, et avec une authenticité désarmante.

Mélissa Lefebvre © Dossier de presse/Bagages

Mélissa Lefebvre, professeur d’art dramatique à l’école Paul-Gérin-Lajoie, raconte l’aventure de Bagages au micro de Raymond Desmarteau.