Instagram : les photos les plus aimées en 2017

Instagram, le réseau social de 800 millions de membres, a confirmé de nouveau en 2017 sa popularité auprès des mobinautes. Quels sont les photos les plus « likées », les vedettes les plus suivies et les posts les plus étranges sur Instagram? Pourquoi ces photos sont-elles populaires?

Les photos d’Instagram les plus populaires en 2017

En 2017, la maternité, la paternité et l’état de santé des stars ont fait rougir les coeurs (signe du like) des millions de fois sur le réseau social Instagram.

La chanteuse Beyoncé, enceinte, avec plus de 11 millions de « like » arrive en tête de liste des photos les plus « likées » sur Instagram. L’international portugais et joueur de football du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, heureux de la naissance de son 4e enfant arrive en 2e position avec une dizaine de milliers de « like » de moins que la photo de la tête de liste. La troisième position est détenue par la reine d’Instagram des trois dernières années, la chanteuse et comédienne américaine Selena Gomez, qui a récolté plus de 10 millions de « like » pour une photo qu’elle a postée sur Instagragm après avoir subi une greffe de rein.

Le top 10 des personnes populaires sur Instagram

La chanteuse Selena Gomez, la reine d’Instagram, avec 130 millions d’abonnés. En 2017, elle a gagné presque 25 millions de nouveaux followers (abonnés). Cette croissance fulgurante risque d’être sérieusement ralentie après que la vedette américaine a rendu récemment son compte privé. Cristiano Ronaldo (116M)

4. Ariana Grande

5. « The Rock » Johnson (95 millions)

6. La chanteuse Beyonce,

6. Kylie Jenner,

7. La vedette de téléréalité Kim Kardashian,

8. La chanteuse Taylor Swift,

9. Dwayne Johnson,

10. Le chanteur canadien Justin Bieber

L’animal le plus suivi sur Instagram en 2017 est un chien, un spitz nain nommé Jiffpom.

Le dernier post de Johnny Hallyday sur Instagram

Instagram, l’incarnation de la culture des apparences

Des mobinautes exploitent à fond la « vitrine Instagram». Certains d’entre eux en Russie louent des avions pour une heure juste pour prendre des photos qu’ils posteront sur Instagram. Des services de photographes professionnels sont offerts à cet effet par les propriétaires des avions. Des groupes de bien nantis comme « Rich Parents of Instagram » ont été de plus en plus suivis en 2017.

Cette image d’une « vie parfaite » que les mobinautes essayent d’étayer sur Instagram n’est pas aussi parfaite. Ils font appel notamment à des logiciels d’édition professionnels pour embellir leurs photos comme l’ont expliqué les blogueurs voyageurs et vedettes d’Instagram Lauren Bullen et Jack Morris, qui utilisent le logiciel Adobe light pour obtenir les photos les « plus captivantes ».

Les hashtags les plus utilisés sur Instagram

Les mots clés (hashtags) les plus utilisés à travers le monde sur Instagram :

#love

#fashion

#photooftheday.

Zoubeir Jazi