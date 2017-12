La Cour suprême tranche en faveur de la nature privée des textos

Vendredi, la plus haute cour du pays a décidé que les Canadiens peuvent s’attendre de façon raisonnable à ce que leurs échanges par message texte demeurent privés.

C’est en vertu de l’article 8 de la Charte des droits et libertés que 5 cinq juges contre deux ont rendu cette décision.

La Cour se penchait sur la contestation judiciaire d’un homme reconnu coupable de transactions illégales concernant des armes à feu. Lors de son procès des textos révélateurs échangés avec un complice et saisis dans le téléphone de celui-ci par la police.

Dans l’arrêt signé par la juge en chef Beverley McLachlin, on explique que l’accusé s’attendait subjectivement à ce que cette conversation électronique demeure privée.

Cependant la cour a aussi expliqué que cette attente bien que raisonnable ne s’appliquait pas dans tous les cas.

Selon un des deux juges dissidents, Michael Moldaver, l’interprétation très large de l’article 8 de la Charte pourrait compliquer et prolonger les procès criminels et exercer des pressions encore plus fortes sur un système de justice pénale déjà surchargée.

