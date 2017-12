Langues officielles : le commissaire désigné Raymond Théberge vers une confirmation

Le Franco-Manitobain se dit « heureux et honoré » d’avoir recueilli une majorité de votes du comité permanent chargé de scruter sa nomination au poste de commissaire aux langues officielles du Canada.

Lors d’un vote jeudi, la majorité libérale de députés a voté pour confirmer sa nomination après que le commissaire désigné ait clarifié sa position quant au bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada.

M. Théberge après le vote en sa faveur de sa candidature :

« Je suis extrêmement honoré et heureux de ce poste. Pour moi, c’est un point culminant dans ma vie […] Le bilinguisme à la Cour suprême, c’est non seulement, c’est indéniable, et ça fait partie de la dualité linguistique. »