Stephen McNeil, PM de la Nouvelle-Écosse : «Notre passé sombre doit servir d’assise pour un futur meilleur.»

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse au Canada atlantique, Stephen McNeil, a déclaré que sa province atteindra son plein potentiel seulement quand les personnes exclues de la vie sociale, politique et commerciale du passé peuvent vraiment se sentir comme prenant fait et cause dans la société d’aujourd’hui.

Dans cette déclaration, monsieur McNeil soulignait surtout les communautés autochtones Mi’kmaq et les gens d’origine africaine.

Nova Scotia must continue work to ensure minority communities are reflected in the province’s institutions and in the community at large.»

(Trad.: la Nouvelle-Écosse doit poursuivre son engagement envers ses minorités et s’assurer qu’elles sont présentes dans les institutions provinciales et dans la société.)

Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse