Tempête de neige au Québec, vos pneus d’hiver ne seraient pas beaucoup plus sécuritaire!

Les tempêtes de neige au Canada attendent rarement l’arrivée officielle de l’hiver, le 21 décembre. Pour certains, celle qui frappe l’ensemble du Québec mardi et mercredi vient à nouveau confirmer que la date limite fixée au 15 décembre pour installer ses pneus d’hiver ne tient pas la route.

Le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver à compter du 15 décembre. Cet article fait l’objet d’un amendement dans une révision du nouveau Code de la route proposée il y a deux semaines. Dans le souci d’améliorer la sécurité sur les routes, le gouvernement a l’intention d’avancer au 15 novembre la date limite pour l’installation des pneus d’hiver.

Curieusement, l’Ontario, qui est près des Grands Lacs d’où surgissent la plupart des tempêtes de neige qui s’abattent sur l’est du pays, a fait l’an dernier un virage inverse. Le gouvernement ontarien a décidé qu’à l’instar des autres provinces canadiennes les pneus d’hiver ne seront pas imposés, car ils ne réduisent pas assez les collisions! Des statistiques semblent soutenir cette thèse…

Changement des pneus d’hiver : tout de suite ou plus tard?

Ils n’ont pas un réel impact sur la réduction des accidents l’hiver

Lorsque le mercure tombe sous les 7 °C, les pneus d’hiver sont scientifiquement supérieurs, même sur route sèche. Pourtant tout près d’un automobiliste sur deux au Canada s’entête à ne pas chausser de pneus d’hiver. © Luc Lavigne

Le ministère des Transports de l’Ontario se réfère à une étude publiée par la Fondation de recherches sur les blessures de la route (FRBR) en 2012. Celle-ci affirmait que les pneus d’hiver sont certes plus performants que les pneus quatre saisons ou d’été dès que la température descend en dessous de 7 degrés Celsius, mais que les données étaient insuffisantes pour démontrer que cette meilleure performance se traduisait en une diminution notable des accidents.

Du coup, le gouvernement de la province la plus populeuse du Canada avec 13 millions d’habitants offre à ses citoyens une porte de sortie pour ne pas avoir à débourser, comme doivent le faire périodiquement les Québécois, quelques centaines de dollars pour armer leur véhicule de promenade de pneus d’hiver.

Le ministère des Transports de l’Ontario précise que l’impact sur l’environnement de produire des pneus d’hiver et le coût d’acheter deux ensembles de pneus, de les changer chaque année et de les entreposer sont des facteurs qui pèse plus lourds.

La province voisine de l’Ontario ne rend pas les pneus d’hiver obligatoires comme au Québec, mais le gouvernement ontarien force depuis deux ans les assureurs à réduire les primes des conducteurs qui en ont.

Le saviez-vous?

– Plusieurs pneus d’hiver peuvent en théorie être utilisés toute l’année, car ils sont très efficaces sous la pluie et dans la boue.

– Cependant, si la température de la route est élevée, leur usure peut être relativement importante et leur adhérence élevée peut augmenter la consommation de carburant de manière importante.

– Ils sont fortement recommandés seulement dès que la température de la route est inférieure à +7 °C, ce qui, selon la région et l’altitude, peut être très variable.

– Pour des raisons économiques (pneus et carburant), il est déconseillé de les utiliser dès que la température de la route est supérieure à +10 °C.

