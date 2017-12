Travailleurs recherchés au Canada : plus de 350 000 maintenant et des millions bientôt

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) révèle que le taux de postes vacants a augmenté au troisième trimestre dans 8 des 12 secteurs économiques canadiens et que les industries les plus touchées sont le commerce de détail, l’hébergement, la restauration et la construction.

Le Canada pourrait se tourner de plus en plus vers des travailleurs étrangers puisque le manque de travailleurs se dirige vers des niveaux qu’on n’avait pas vus depuis le boom économique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Le secteur privé canadien rapporte qu’un record encore jamais atteint de 361 700 postes vacants a été constaté au 3e trimestre de 2017. Le taux de postes vacants en comparant leur nombre à celui de l’ensemble des emplois disponibles dans le secteur privé s’est donc élevé à 2,8 %, son plus haut niveau depuis la période qui a précédé la récession de 2008.

Qui plus est, dans la seule province du Québec, frappé par un vieillissement de sa population active, plus d’un million d’emplois seront à pourvoir d’ici 2024, selon une autre analyse présentée la semaine dernière par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Parmi les provinces, le taux de postes vacants le plus élevé a été relevé au 3e trimestre en Colombie-Britannique, à 3,4 %, suivi par le Québec, à 3,1 % et par l’Ontario, à 3 %.

Le saviez-vous?

– Le Canada est le deuxième pays du monde où les travailleurs de 18-35 ans souhaiteraient s’établir pour faire progresser leur carrière, juste derrière les États-Unis. C’est ce que révélait en août un sondage international publié par le Forum économique mondial (WEF).

– Sur les quelque 31 000 milléniaux issus de 186 pays qui ont été interviewés dans le cadre de cette étude annuelle, 81 % disaient qu’ils seraient prêts à quitter leur pays pour trouver un emploi ou avancer dans leur carrière.

– Lorsqu’on leur a demandé de révéler leur premier choix, 18 % visent les États-Unis, 12 % choisissent le Canada et 10 % préfèrent le Royaume-Uni. Des travailleurs étrangers dans une usine de poissons. © Radio-Canada

Une économie qui freine sans l’arrivée de nouveaux travailleurs en nombre suffisant

Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques à la FCEI, signale que les pénuries de main-d’oeuvre dressent un obstacle majeur pour les entreprises. Il soutient que ces pénuries chroniques limitent la capacité des petites et moyennes entreprises (PME) à accepter de nouveaux contrats, à prendre de l’expansion et à innover.

La FCEI observe que les pénuries de main-d’oeuvre font déjà grimper les salaires, car la hausse de salaire prévue en ce moment est en moyenne supérieure de 1 % dans les entreprises qui ont des postes vacants que dans celles qui n’en comptent pas.

- Depuis 2014, la population active du Québec diminue de 5000 travailleurs par année, selon des données gouvernementales. - Des entreprises n'ont pas le choix de refuser des contrats, de réduire leurs quarts de travail ainsi que leurs investissements, faute de personnel.

Branle-bas de combat au Québec pour attirer des travailleurs étrangers

Selon une annonce faite la semaine dernière, le Québec dépensera 15 millions dans les prochains mois et débloquera des sommes supplémentaires dans le budget 2018-2019 pour mieux intégrer les immigrants au marché du travail.

On propose toute une kyrielle de mesures visant à arrimer les besoins des régions avec le potentiel que représentent les personnes immigrantes. On pense entre autres à un redéploiement des effectifs du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion en région, une grille de sélection revue qui « récompensera » les immigrants voulant s’établir en région et un nouveau programme d’aide financière pour les entrepreneurs immigrants.

Plus d’un million d’emplois – 1 372 200 pour être plus précis – seront à pourvoir dans la province d’ici 2024, a-t-il déclaré au forum, en ajoutant avoir entendu le « cri de détresse » des entreprises.

