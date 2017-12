Ottawa donne son appui à un programme de formation pour travailleurs migrants vulnérables

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail du Canada a annoncé mercredi un versement de 93 000 $ à la Migrant Workers’ Dignity Association (MWDA) pour qu’elle prépare 17 ateliers ainsi que des documents et outils d’information visant à renseigner les travailleurs étrangers temporaires sur des sujets comme le logement, les soins de santé, l’accès à des prestations spéciales et d’autres droits.

« Lorsque des gens viennent au Canada pour nous faire profiter de leurs talents et contribuer à la croissance de notre économie, le gouvernement du Canada a l’importante responsabilité de veiller à ce que leurs droits et libertés soient protégés au même titre que ceux de n’importe quel Canadien. Je suis fière de collaborer avec une organisation comme la Migrant Workers’ Dignity Association qui partage nos valeurs et qui a démontré qu’elle peut apporter une contribution positive. » Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

La MWDA est un organisme à but non lucratif qui contribue depuis plusieurs années à protéger et à honorer les droits et la dignité des travailleurs migrants au Canada. La MWDA a comme objectif de contribuer à améliorer les conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires au Canada. L’organisme travaille en étroite collaboration avec les travailleurs migrants afin de concevoir des projets qui répondent à leurs besoins durant leur séjour au Canada.

Cette contribution financière du gouvernement du Canada fait partie d’un plan décrivant la marche à suivre pour le Programme des travailleurs étrangers temporaires lancé en avril 2017, lequel prévoit le respect de son engagement en matière de protection des travailleurs étrangers vulnérables. Avec ce plan, Ottawa s’engage également à collaborer avec les organismes communautaires qui veillent à la protection des travailleurs étrangers vulnérables afin de s’assurer qu’ils connaissent leurs droits et les mesures de protection dont ils bénéficient lorsqu’ils arrivent au Canada, dont la MWDA.

À l’été 2017, Emploi et Développement social Canada avait consulté des intervenants et des travailleurs étrangers temporaires afin de déterminer comment procéder pour mieux renseigner les travailleurs étrangers temporaires sur leurs droits et sur les mesures de protection dont ils bénéficient en tant que travailleurs au Canada et pour améliorer l’accès à l’information à ce sujet.

Le gouvernement du Canada procède également à un examen du volet de l’agriculture primaire du Programme des travailleurs étrangers temporaires qui comprend une étude sur l’élaboration d’une norme nationale pour les logements fournis par l’employeur.

D’autres organismes ailleurs au pays pourraient bénéficier de subventions similaires à celle reçue par la MWDA.