Plus de la moitié des agressions sexuelles classées « sans fondement » n’aurait pas dû l’être, la GRC prend des mesures

Après l’examen approfondi des cas d’agression sexuelle classés comme étant « sans fondement », la Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce les mesures qu’elle prendra pour renforcer les enquêtes sur les agressions sexuelles, la surveillance et le soutien aux victimes. Le corps de police fédérale s’attaquera à ces questions en faisant de la formation, de la sensibilisation auprès des policiers, de la responsabilisation en matière d’enquête, du soutien aux victimes et de la sensibilisation du public.

Ottawa

Plus tôt cette année, la GRC a amorcé l’examen de toutes les affaires d’agression sexuelle qu’elle avait été amenée à juger sans fondement depuis 2016. La GRC avait aussi créé une équipe àpour étudier les rapports divisionnaires, se pencher sur tous les aspects des enquêtes sur les agressions sexuelles, consulter des parties intéressées externes, des partenaires et des experts et guider la GRC dans l’amélioration de ses enquêtes sur ces crimes graves. Le rapport issu de cette démarche s’intitule « La voie à suivre : Plan d’action de la GRC sur l’examen des plaintes d’agression sexuelle et le soutien aux victimes ».