Les Canadiens et les Québécois dépensent énormément plus au restaurant par manque de temps

Si la tendance se maintient, en 2018, un foyer au Canada consacrera 29 %, presque un dollar sur trois, de tout son budget alimentaire dans les restaurants, un nouveau record.

Selon une étude conjointe de chercheurs des universités Dalhousie et Guelph, les consommateurs du pays sont peut-être friands d’émissions de téléréalité sur les concours et recettes de cuisine, mais dans la réalité ils cuisinent de moins en moins et ils dépensent de plus en plus au restaurant et en prêt-à-manger.

Dans ce rapport sur la croissance du prêt-à-manger et du prêt-à-cuisiner, on découvre que dans le domaine alimentaire, ce sont les dépenses au restaurant qui devraient augmenter le plus en 2018. Elles devraient croître en une seule année de 4 à 6 %.

La famille canadienne moyenne devrait donc dépenser 208 $ de plus au restaurant chaque année, « un bond exceptionnel », de dire les chercheurs.

En fait, le ménage moyen au Canada pourrait finir par consacrer « la moitié de son budget alimentaire à la restauration et/ou aux produits prêts-à-manger d’ici 2035 », estime l’enquête canadienne.

Les Canadiens affirment manquer de temps pour cuisiner. Indices de cette tendance : les ventes de plusieurs ingrédients de base, comme la farine, le sucre, les épices, les mélanges pour pâte à tarte sont en baisse depuis quelque temps.

Le saviez-vous?

– Selon l’Association des restaurateurs du Québec, l’industrie de la restauration joue un rôle économique de premier plan au Québec avec un peu plus de 20 000 établissements exploités.

– Quelque 211 400 Québécoises et Québécois travaillent dans un établissement de restauration, ce qui représente environ 5,1 % de la main-d’œuvre active au Québec.

– L’industrie est composée à 50 % de petites et moyennes entreprises employant moins de 10 personnes. Le chiffre d’affaires moyen par établissement était près de 1,1 million en 2016.

Aliments prêts à manger dans nos paniers d’épicerie – une tendance depuis 75 ans

C’est ce qu’a constaté Malek Batal, professeur au département de nutrition de l’Université de Montréal, en comparant les données de plusieurs sondages menés par Statistique Canada de 1938 à 2014.

Notre consommation d’aliments transformés s’est trouvée en hausse de 136 % de 1938 à 2014 pendant que notre consommation d’aliments naturels avait baissé de 65 %.

Les ingrédients culinaires permettant de cuisiner « maison » avaient aussi beaucoup diminué dans le panier d’épicerie passant de 12,6 % à 2, 3 % alors que l’offre alimentaire s’était accrue passant de 61 aliments dans le sondage de 1938-1939 à 187 aliments dans les sondages les plus récents.

