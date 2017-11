Soleïman Mellali

Diplômé en Sciences politiques, Soleïman Mellali est nommé Éditeur en chef web de Radio Canada International en 2012. Sa carrière commence en Algérie à la radio puis à télévision publique où il a été tour à tour journaliste, grand reporter, présentateur du radiojournal et du téléjournal et Directeur des programmes et de la production.

Après un détour, à la direction générale d’un studio de production et doublage dans le secteur privé à Montréal, il entre à Radio-Canada en 2000 dans l’équipe de l’émission radio Sans Frontière. Il rejoint ensuite le service Internet comme web-journaliste avant de devenir durant huit ans Rédacteur en chef de Radio-Canada.ca.