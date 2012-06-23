

(Umit Bektas/Reuters)

Турция может обратиться в международные организации для создания специальной комиссии, которая займется расследованием инцидента со сбитым Сирией истребителем, считают местные эксперты. Генштаб турецкой армии в пятницу сообщил, что истребитель ВВС Турции, вылетевший с авиабазы Эрхач на юго-востоке страны, исчез с экранов радаров спустя полтора часа после взлета в воздушном пространстве Средиземного моря юго-восточнее приграничной с Сирией провинции Хатай. Местные СМИ затем передали, что оба пилота были найдены живыми в восьми милях от побережья Сирии.

Как сообщила пресс-служба турецкого правительства, в пятницу вечером в Анкаре прошла встреча премьер-министра страны Тайипа Эрдогана с членами правительства и командованием вооруженных сил. По итогам встречи было заявлено, что после выяснения всех обстоятельств происшествия Анкара примет соответствующие меры. Сирия уже объявила, что сбила турецкий истребитель над своими территориальными водами после его вторжения в свое воздушное пространство. Президент Турции Абдула Гюль высказал мнение о том, что сбитый над Сирией самолет мог сильно разогнаться, что нельзя расценивать как злонамеренные действия. В МИДе Сирии в свою очередь отметили, что произошедшее не было агрессией - сирийские военные не знали, что истребитель принадлежал Турции.



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