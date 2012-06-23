24 Июнь 2012, 09h27
Ясно сегодня на Юконе, в Уайтхорсе 25 градусов. Облачно в Британской Колумбии, в Ванкувере 17 градусов. Облачно в Альберте и Саскачеване, ясно в Манитобе, в Эдмонтоне 22, Реджайне 25, Виннипеге 23 градуса. Дожди в Онтарио и на востоке Канады, ясная погода в Квебеке, в Торонто 26, Монреале 27, Галифаксе 22, Сент-Джонсе 14 градусов.
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