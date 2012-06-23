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24 Июнь 2012, 09h27

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На драфте НХЛ клуб «Монреаль Канадиенс» отобрал своим первым выбором игрока Алекса Гальченюка, у которого двойное гражданство – американское и российское.






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