24 Июнь 2012, 09h27
На драфте НХЛ клуб «Монреаль Канадиенс» отобрал своим первым выбором игрока Алекса Гальченюка, у которого двойное гражданство – американское и российское.
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