



После нескольких лет полного отсутствия контактов премьер-министр Канады Стивен Харпер провел встречу с бывшим премьером Брайаном Малруни. Ранее Харпер запретил членам своего правительства встречаться с Малруни после того, как разразился скандал о связях бывшего премьера со скандально известным промышленником Карлом Хайнцем Шрайбером, замешанным в дело о даче взяток в Канаде. Харпер проводит эти выходные в Квебеке, где участвует в совещании членов его Консервативной партии. Будучи в Монреале, Харпер решил проконсультироваться с Малруни по вопросу о том, как поднять популярность партии в Квебеке.

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