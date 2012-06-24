24 Июнь 2012, 09h28
Около 1800 работников канадской аэрокосмической компании Бомбардье должны сегодня провести голосование по новому трудовому соглашению. Их профсоюз достиг договоренности с руководством компании в пятницу вечером, что предотвратило намечавшуюся забастовку. Детали соглашения неизвестны.
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