24 Июнь 2012, 09h29
В результате мощного землетрясения на юго-западе Китая погиб как минимум один человек. Еще десять получили ранения, сообщает агентство Синьхуа. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 4 утра по пекинскому времени на границе провинций Юньнань и Сычуань.
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