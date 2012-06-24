24 Июнь 2012, 09h41
Государственная пенитенциарная служба Украины не будет доставлять экс-премьера Юлию Тимошенко на заседание суда в понедельник. Пресс-служба ведомства сообщила, что Тимошенко написала заявление об отказе от участия в судебном процессе на основании вывода немецкого профессора Карла Макса Айнхойпля. Директор клиники «Шарите» ранее прибыл в Украину на один день для написания заключения о возможности участия Юлии Тимошенко в судебном заседании. Заявление Тимошенко и заключение немецких врачей будут переданы в суд.
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