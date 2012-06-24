24 Июнь 2012, 09h42
Премьер-министр Канады Стивен Харпер обсуждает стратегию и выступает на публике с целью получить дополнительную поддержку для своей Консервативной партии в провинции Квебек. В воскресенье Харпер будет участвовать в городе Квебеке в праздновании дня св. Иоанна Крестителя. Этот день является национальным праздником Квебека. Также сегодня Харпер примет участие в совещании его партии. Консерваторы смогли завоевать на последних выборах лишь 5 из 75 депутатских мандатов от Квебека.
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