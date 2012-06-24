



Глава МИД Египта Мухаммед Амру призвал лидеров зарубежных стран воздержаться от заявлений по поводу избирательного процесса в стране, сообщила сегодня египетская газета «Аль-Ахрам». Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике правящий в Египте Высший совет вооруженных сил и призвала военных как можно скорее передать власть гражданскому руководству. Победитель президентских выборов в Египте должен быть объявлен сегодня. На пост главы государства претендуют кандидат от «Братьев-мусульман» Мухаммед Мурси и бывший премьер-министр Ахмед Шафик. Оба кандидата ранее заявили о своей победе на выборах.





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