24 Июнь 2012, 09h45
Совет НАТО проведет во вторник, 26 июня, заседание в связи с просьбой Турции о проведении консультаций по вопросу об уничтожении сирийскими ПВО турецкого истребителя. Истребитель был сбит в пятницу над морем к юго-западу от побережья турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией. Как заявил сегодня глава МИД Турции Ахмет Давутоглу, безоружный истребитель был сбит силами сирийских ПВО в международном воздушном пространстве без предупредительного сигнала. Министр отметил, что за 15 минут до поражения самолет на короткий период времени нарушил воздушное пространство Сирии. Однако, по его словам, цель полета заключалась в тестировании национальной радиолокационной системы и не имела никакого отношения к кризису в Сирии. Турецкий МИД в воскресенье передал Дамаску ноту протеста в связи со сбитым самолетом.
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