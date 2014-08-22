难民在加拿大：无论您正在寻求庇护、已经获得或曾经获得难民身份，请告诉我们您的故事。

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在我们已经面对公众的大型网上节目《避难加拿大》中，我们聚焦来加拿大的难民。

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如果您已经申请了庇护，如果您是一位难民或曾经是一位难民，请告诉我们您的故事：您来自哪个国家，您离开时的情况，您是怎么到达加拿大的?

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还有，您如何获得了难民身份，如何开始了在加拿大的新生活，以及您现在的情况。

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加拿大国际广播电台的网站将刊登您的故事，您的电子邮件地址不会出现在网站上，而且您可以用化名来发表您的文章。

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您提交的文稿不会被修改，作者对文章的内容负责，加拿大国际广播电台不承担任何责任。

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