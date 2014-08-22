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难民在加拿大：无论您正在寻求庇护、已经获得或曾经获得难民身份，请告诉我们您的故事。

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在我们已经面对公众的大型网上节目《避难加拿大》中，我们聚焦来加拿大的难民。

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如果您已经申请了庇护，如果您是一位难民或曾经是一位难民，请告诉我们您的故事：您来自哪个国家，您离开时的情况，您是怎么到达加拿大的?

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还有，您如何获得了难民身份，如何开始了在加拿大的新生活，以及您现在的情况。

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加拿大国际广播电台的网站将刊登您的故事，您的电子邮件地址不会出现在网站上，而且您可以用化名来发表您的文章。

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2 comments on “难民在加拿大：无论您正在寻求庇护、已经获得或曾经获得难民身份，请告诉我们您的故事。
  1. july说道：
    11 十一月 2017 4 h 00 min

    今年1月我来到加拿大申请政治难民，我什么都不明白，只能找中介付了1000加元，中介为我提交了材料。然后为我找了个律师，律师却告诉我，加拿大只欢迎叙利亚难民，不欢迎中国人，还说我的材料不会得到批准，还是回去吧。我被律师骗了，只能回国，可我越想越难受，我需要得到帮助。

    回复
  2. jack说道：
    11 五月 2015 23 h 38 min

    谢谢加拿大广播公司，我的难民申请于2011年3月批准，2013年中母亲过世，
    我回家料理母亲的后事，2013年7月1日回到加拿大后被cbsa申请中止难民身份，
    2014年2月irb中止了我的难民身份。我已在加拿大生活了16年，今年34岁，我无
    法面对遣返后的生活，c31法案的中止难民和中止永久居民的影响在我身上体现了，
    我现在不知道如何去做？明天我将去cbsa的办公室报到，不知道什么情况发生，
    心里真的好难过。

    回复
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