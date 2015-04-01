Photo Credit: Mauricio Handler/National Geographic/Getty Images

一蒙特利尔华裔女生向魁省人权委员会投诉歧视和骚扰

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 1 四月, 2015 , 2 条评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

《蒙特利尔公报》和《蒙特利尔日报》星期三报道说，蒙市康考迪亚（Concordia）大学文理学院的华裔女生美玲（化名）向魁北克省人权与青少年权益委员会提出投诉，控告两名男生种族歧视，性别歧视和骚扰。目前该委员会已经同意审理她的投诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

康考迪亚大学文理学院的学生联合会（ASFA）是该校最大的学生会联盟，旗下有28个学生会和15000名学生。2013年春季，美玲竞选成功，成为ASFA执行委员会的成员之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时美玲刚满20岁。她的父亲是意大利人，母亲是华人。她因此在英法语之外还会说意大利语、广东话和普通话，经常应邀参加华人社区的活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美玲回忆说，上任几个星期后，她开始感到一种“有毒的”气氛。它主要来自执行委员会里的两个男生。“他们发表有露骨的种族歧视和性别歧视言论。如果你不笑，或者表现出不快，他们会让你更难堪。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美玲和委员会里的其他成员谈了她的苦恼，得到的建议是不要理他们。好吧，她硬起头皮，专心做事，同时忍受那两个人的“欺负，言语冒犯、歧视和孤立”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个意外发现

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到了她在ASFA任期将满的时候，发生了一件事，使她觉得无法再继续忍受下去。2014年3月29日，她在ASFA的办公室打印一份文件，用的是一台执行委员会成员共用的电脑。她发现，那两个男生之一的Facebook没有关掉，而且聊天栏里赫然有她的名字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她点进去，看到了两人之间关于她的聊天记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
《Montreal Gazette》登出的部分聊天内容
“ Dude, we HAVE to f–k her.”  “if she doesn’t suck our d–ks … impeached.”  “She must get so much D.”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“She speaks five languages, English, French, Chinese, Italian and WH–E.”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两名男生之一在聊天中把美玲称作“ch–k slave”。还有一次两人谈起裹脚习俗时说：“Maybe that’s why … is such a bi–h.”

美玲把这些聊天内容作了截屏。父母看到后惊呆了。她的母亲黄女士要求她立刻离开ASFA。“我告诉她，你斗不过这种人。你不过是个大一的女生……你留在ASFA没好处。”但是她父亲鼓励她干满任期，并且愿意陪她去办公室。她最后没有提前离任，但是改在晚上去办公室，以便避开那两人。父母有时陪她去办公室，有时在附近等她。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

决定投诉

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美玲首先向主管学生事务的院长反映了情况。后者征询了康考迪亚大学权益责任办公室负责人的意见。她最后得到的回复是校方爱莫能助，因为那些聊天内容是私下里的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她转向康考迪亚大学的性别平等中心和学生法律服务处求助。这两个组织在帮她分析了各种做法的利弊后，为她联系了种族关系研究行动中心（CRARR），一个设在蒙特利尔的非营利民权团体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该中心代表美玲向魁北克省人权委员会提出了投诉，提出的要求包括赔偿，对那两个男生和所有ASFA执行委员会成员进行有关种族、性别和其他公民权利的强制性培训。中心负责人尼埃米说，人们往往会忘了基于种族歧视和性别歧视的诋毁或玩笑是侵犯人权的行为，按照人权法是可以遭到起诉的。他认为美玲在受到伤害后没有得到所在大学的注意和保护是令人担忧的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人权委员会的审理程序

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人权委员会已经受理此案。下一步将由委员会的评估部门联系原告和被告，看两方是否愿意和平解决或接受调解仲裁。如果有一方拒绝，此案将转交给调查人员。调查结束后，一个处理投诉的委员会将根据所收集的证据进行裁决，并决定是否建议对被告采取惩戒措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调解仲裁大约需要三个月的时间。调查和审理则需要十个月甚至更长。美玲说，她不想等到投诉有了结果以后再发声，因为那些聊天记录表现出的强奸文化和种族歧视本不该在一个像康考迪亚这样的大学存在。她不希望别的女性有她的遭遇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

2 comments on “一蒙特利尔华裔女生向魁省人权委员会投诉歧视和骚扰
  1. Hongbo yang说道：
    10 七月 2017 5 h 35 min

    您好，我是航空公司的机长，我个人旅行加拿大，我昨天入境加拿大被机场移民局警察粗暴无礼对待，他身体检查时为了让我两脚分开更大，竟然用他的脚踢开我的两脚。我如何向人权委员会投诉该人？谢谢

    回复
    • 吴薇 吴薇说道：
      10 七月 2017 10 h 03 min

      加拿大人权委员会：http://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/contact-us
      安省人权委员会：http://www.ohrc.on.ca/en/about-commission/contact-us

      回复
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
采访CGTN法语大赛蒙特利尔赛区晋级选手马方、蔡玉秋人物、艺术与娱乐2017艾米奖提名中的加拿大元素：阿特伍德《侍女的故事》、蜜蜂姐、及瓦雷《大小谎言》国际、社会、移民与难民、经济留学加拿大之一：加拿大教育体系的特点和优势经济阿尔伯达经济呈好转迹象：职位增加、小时工资上涨国际中国异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝国际、社会、经济国际学生学费日渐成为安大略省大学的重要财源人物、政治、科技加拿大女宇航员朱莉•佩耶特将出任下一任总督健康、社会部分儿童可能对一种或几种品牌的防晒霜过敏社会公私不分：温尼伯市议员用市政府信用卡支付个人花销，被剥夺使用权政治新民主面临挑战 党领竞选辩论：碳税、养老金、公共安全成焦点

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志