一蒙特利尔华裔女生向魁省人权委员会投诉歧视和骚扰

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《蒙特利尔公报》和《蒙特利尔日报》星期三报道说，蒙市康考迪亚（Concordia）大学文理学院的华裔女生美玲（化名）向魁北克省人权与青少年权益委员会提出投诉，控告两名男生种族歧视，性别歧视和骚扰。目前该委员会已经同意审理她的投诉。

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康考迪亚大学文理学院的学生联合会（ASFA）是该校最大的学生会联盟，旗下有28个学生会和15000名学生。2013年春季，美玲竞选成功，成为ASFA执行委员会的成员之一。

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当时美玲刚满20岁。她的父亲是意大利人，母亲是华人。她因此在英法语之外还会说意大利语、广东话和普通话，经常应邀参加华人社区的活动。

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美玲回忆说，上任几个星期后，她开始感到一种“有毒的”气氛。它主要来自执行委员会里的两个男生。“他们发表有露骨的种族歧视和性别歧视言论。如果你不笑，或者表现出不快，他们会让你更难堪。”

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美玲和委员会里的其他成员谈了她的苦恼，得到的建议是不要理他们。好吧，她硬起头皮，专心做事，同时忍受那两个人的“欺负，言语冒犯、歧视和孤立”。

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一个意外发现

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到了她在ASFA任期将满的时候，发生了一件事，使她觉得无法再继续忍受下去。2014年3月29日，她在ASFA的办公室打印一份文件，用的是一台执行委员会成员共用的电脑。她发现，那两个男生之一的Facebook没有关掉，而且聊天栏里赫然有她的名字。

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她点进去，看到了两人之间关于她的聊天记录。

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《Montreal Gazette》登出的部分聊天内容 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada “ Dude, we HAVE to f–k her.” “if she doesn’t suck our d–ks … impeached.” “She must get so much D.” “She speaks five languages, English, French, Chinese, Italian and WH–E.” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 两名男生之一在聊天中把美玲称作“ch–k slave”。还有一次两人谈起裹脚习俗时说：“Maybe that’s why … is such a bi–h.”

美玲把这些聊天内容作了截屏。父母看到后惊呆了。她的母亲黄女士要求她立刻离开ASFA。“我告诉她，你斗不过这种人。你不过是个大一的女生……你留在ASFA没好处。”但是她父亲鼓励她干满任期，并且愿意陪她去办公室。她最后没有提前离任，但是改在晚上去办公室，以便避开那两人。父母有时陪她去办公室，有时在附近等她。

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决定投诉

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美玲首先向主管学生事务的院长反映了情况。后者征询了康考迪亚大学权益责任办公室负责人的意见。她最后得到的回复是校方爱莫能助，因为那些聊天内容是私下里的。

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她转向康考迪亚大学的性别平等中心和学生法律服务处求助。这两个组织在帮她分析了各种做法的利弊后，为她联系了种族关系研究行动中心（CRARR），一个设在蒙特利尔的非营利民权团体。

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该中心代表美玲向魁北克省人权委员会提出了投诉，提出的要求包括赔偿，对那两个男生和所有ASFA执行委员会成员进行有关种族、性别和其他公民权利的强制性培训。中心负责人尼埃米说，人们往往会忘了基于种族歧视和性别歧视的诋毁或玩笑是侵犯人权的行为，按照人权法是可以遭到起诉的。他认为美玲在受到伤害后没有得到所在大学的注意和保护是令人担忧的。

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人权委员会的审理程序

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人权委员会已经受理此案。下一步将由委员会的评估部门联系原告和被告，看两方是否愿意和平解决或接受调解仲裁。如果有一方拒绝，此案将转交给调查人员。调查结束后，一个处理投诉的委员会将根据所收集的证据进行裁决，并决定是否建议对被告采取惩戒措施。

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调解仲裁大约需要三个月的时间。调查和审理则需要十个月甚至更长。美玲说，她不想等到投诉有了结果以后再发声，因为那些聊天记录表现出的强奸文化和种族歧视本不该在一个像康考迪亚这样的大学存在。她不希望别的女性有她的遭遇。

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