危险陷阱：陌生女子网上自摸还要你脱衣

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一位想在网上结交女朋友的加拿大温哥华男青年萨姆（不是本人真名）差点由于网上性勒索而自杀。

© CBC

19岁的萨姆来自有宗教信仰的移民家庭。今年3月的一天他在父母家里自己的房间用iPad 上网，谷歌搜索交友网站。在点击了一个名叫BeNaughty.com的交友网站后，看到一位二十几岁的漂亮女郎的简介。

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经过几个来回的网上交谈，这位自称住在美国纽约的女郎建议下网改用Skype视频聊天。

开通Skype视频后，漂亮女郎很快开始宽衣解带，并要萨姆也脱下衣服。萨姆很不情愿，女郎尝试多次未能说服萨姆后说，“你再不愿意脱我就去网上找别的男孩了”。

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这一招很有效，怕失掉这么漂亮女郎的萨姆不但脱得一丝不挂、而且按照女郎的吩咐放纵自己的性冲动。

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萨姆完全没有想到他的行动都被摄像头拍摄下来；直到他在与女郎互动的视频上看到自己动作的视频回放才明白自己掉进了可怕的陷阱。

女郎告诉他除非立刻交钱，否则这段视频就要被放到社交网站上，特别是温哥华地区的社交网站。

萨姆最怕的就是这个。他不但怕自己的名声被毁掉，更怕父母和家人的名声被毁掉。他真想立刻结束自己的生命；但还是心一软选择了交钱。

该女郎命令他前往银行把600加元电汇给在菲律宾的一个账户，并要他在银行打开iPad的音频和视频以让她看到他确实付了钱。该女郎在萨姆交钱后还告诉他，她会等他的下一次付款。

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萨姆不是第一个网上性勒索的受害者，而且这样的受害者正越来越多。温哥华郊区列治文市警方发出警告，要公众警惕网上性勒索诈骗活动。

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萨姆根据一个名叫ScamSurvivors.com 帮助网上诈骗受害者的网站的建议，取消了自己原来的信用卡和社交网站账户。自那以后，他在网上遭遇的那个漂亮女郎似乎对他不再感兴趣了。

ScamSurvivors.com的告诫是：上网一定要小心，因为网上坏人很多。

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