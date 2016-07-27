水管含铅？蒙特利尔的房东们为更换费用叫苦连天

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在加拿大的蒙特利尔市，许多房东正在为老房子更换部分水管的费用头疼，他们纷纷抨击魁北克省现行的限制房租上涨法规 “不公平” 和 “过时”，换水管的成本可能要几十年才能收回来。

最近，蒙特利尔市政府向一些居民寄出了小册子，里面写着，在1970年之前建造的建筑物，自家水管与市政府供水系统连接的管道部分有可能含铅，应该立即更换，以避免对健康的不良影响，尤其是有孕妇和6岁以下儿童的家庭。

市政府还表示，这一部分管道是私有财产，因此是房主的责任，更换由房主买单。

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房东们抱怨

加拿大广播公司的 Arian Zarrinkoub 报道说，根据蒙特利尔 Borenstein Plumbing and Heating 公司的管工 Murray Borenstein 的估测，一座普通房子换掉这部分连接管道的费用大约2,000加元，但也可能要3000加元，这取决于建筑物的大小、管道的长度和厚度，以及换管道的挖掘费用等等。

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Lucy Ravinsky 是一位女房东，在蒙特利尔拥有两栋出租公寓楼，建筑时间分别是1912年和1951年，她说，魁北克房东协会（Quebec landlords’ association）已经算过了，若按魁省房管局 （ Régie du logement）的现行涨房租的条件，她拥有的公寓楼，更换铅管的费用，需要32年才能从出租收入中找回来。

根据魁省房管局 （ Régie du logement）的提升租金规定，房东们若对出租房屋进行了重大翻修，每花费1000加元，可把月租提高2加元。

魁北克房东协会的发言人Kevin Lebeau 说，房管局的法规从1970年代以来就没有变过，已经过时，房租涨幅受到很多限制，房东们需要很长时间才能把修理费用收回来，这正是为什么有很多出租楼又老又旧，而房东不愿修理的原因。

（RCI with CBC）

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