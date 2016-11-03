剪不断，理还乱：渥太华生育医生多年前偷偷用自己的精液帮妇女怀孕引发集体诉讼

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渥太华的诺尔曼·巴尔文（Norman Barwin）医生是一位知名的生育专家，还曾获得加拿大勋章。但现在他正面临一项针对他的集体诉讼，控告他至少在帮助两位妇女怀孕的过程中偷偷使用了自己的精子。

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渥太华的一家律师事务所接受当事人委托，这个星期向他提出索赔声明。 声明中说在找他治疗不孕症的妇女不知情的情况下， 未经当事人同意在进行人工受精时使用了他自己的精液。

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法庭现在还没有决定是否会受理此案。

索赔说明中说，1989年时，达维娜（Davina）和她的丈夫丹尼尔·迪克森（Daniel Dixon）走进渥太华Broadview生育诊所，找到诊所的老板巴尔文，希望得到他的帮助，能怀上孩子。

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达维娜回忆说：“当时我们很想要孩子，可努力了多年也没有成功。直到看了巴尔文医生，他为我们做了人工授精手术。后来我突然意识到例假没有来，真的怀孕了。我们开始庆祝，也告诉亲朋好友这个好消息。第二年的夏天，我们有了女儿丽贝卡（Rebecca）。

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多年来，他们从未怀疑过丽贝卡就是他们夫妇的亲生女儿。尽管是不是会有人问丽贝卡是不是领养的。 丹尼尔说：“以前时不时也有人问，我们什么时候收养的丽贝卡。因为她看起来一点也不像我们俩。她的眼睛颜色很深，几乎是黑色的。而我们俩的眼睛都是蓝色的“。

现在，丽贝卡已经26岁。她也回忆说：“当有人问我是不是被收养的。我并没觉得有什么问题，大多是一笑置之。虽然我看起来不太像我的父母，但我觉得有点像我姥姥，这也许就是人们所说的隔辈遗传吧。我从来没担心过我的身世有任何问题”。

一直到2016年2月，他们无意中与家庭医生提到了此事，医生也觉得有些罕见，为什么蓝眼睛的夫妇会生出一个棕色眼睛的孩子，于是建议他们去做一下DNA血液鉴定。

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“令人震惊的冲击波”

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结果鉴定显示，丽贝卡是O型阳性血，她的父亲丹尼尔是AB型血，这说明他们不可能是亲生父女。

丽贝卡说：“我记得前一天父亲去了医院，第二天叫我过去。我还以为父亲得了什么病。当她告诉我，可能他不是我的生身父亲时，我觉得像被电击了一样。这是我以前从来没有想到的。我也立即想到父亲对此会怎么想，他能接受这个事实吗？”

丽贝卡进一步解释说，当时的DNA测试显示她有60%的犹太人血统。而他父母的生育医生巴尔文是当时渥太华犹太人社区的知名人士。

律师事务所的声明还说，上个月，他们将丽贝卡的DNA分析结果与另一位也是在巴尔文的生育诊所帮助下出生的妇女做比对。那位名叫凯特·帕尔默（Kat Palmer）的25岁女士，在2015年10月曾收到巴尔文的电子邮件，其中提到他才是她的生物学父亲。测试结果认为“她们俩应该是同父异母的姐妹”。

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巴尔文在2013年被停止行医

2013年，巴尔文因承认在过去21年的时间里，曾用自己的精液与求医者的混在一起，给四名妇女做了人工授精。此事导致他被安大略省内科医生和外科医生学会吊销行医资格两个月。在那之后一年，巴尔文也退还了加拿大勋章。

巴尔文的律师卡伦·哈姆威（Karen Hamway）还没有对新的指控发表评论，她在接受加拿大广播公司采访时说，会“在适当时候”提交为巴尔文辩护的法律声明。

而准备提交集体诉讼的渥太华律师克罗宁（Peter Cronyn）表示，他们现在要求巴尔文主动提供自己的DNA资料， 以便于作出分析。

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这位律师说：“我希望他主动提供。如果他不这样做，我们将会通过法庭得到他的DNA样本。在目前这种情况下，人们都期望有一个清清楚楚的答案。作为父母的需要确切知道孩子是不是自己的。作为事件核心人物的两位女士现在都压力很大， 种种情绪混合在一起， 令他们很不安”。

丽贝卡说：“这件事的出现，并不会损坏我对自己的认知，也不会破坏了我所拥有的社会关系，包括和父母之间的爱，以及我成长的记忆。我们孩子是要了解真相”。

而丽贝卡的父亲则是另一种态度。他说：“以前我觉得巴尔文医生是一个很和善的人，非常绅士。但自从知道了这件事，让我非常生气。我再也不会觉得他是一名绅士了”。收听 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

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