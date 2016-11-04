亲属护工：有八百万加拿大人自己照顾父母或患病家人

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在一般人的印象里，由子女照顾老人对华人来说很常见，而加拿大等西方国家的老人主要是依靠政府和社会服务机构。但是这种情况正在发生变化。目前在加拿大有大约八百万人在照顾年迈的父母或患病的家人。他们被称作“亲属护工”。

这个群体近年来有越来越年轻化的趋势。据统计，其中三分之二的年龄在15岁到64岁之间。尤其是45到64岁这个年龄段的人数最多，其次是25-44岁年龄段。

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自己过了45岁以后，父母日渐年迈多病，这个统计数据并不让人意外。但是这也意味着许多“亲属护工”同时也需要照顾自己的孩子。如果再加上职业，他们肩负的责任就更多了。他们的生活和工作压力已经引起了一些团体和研究学者的注意。

36岁的玛丽莉萨.杜邦不久前接受了Radio-Canada记者Marie-Pier Bouchard的采访。杜邦有工作，同时是三个孩子的母亲。2012年，67岁的母亲被诊断出阿兹海默症。那年她最小的女儿刚满周岁。

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为了有更多的时间照顾母亲，杜邦和丈夫各自把每星期的工作时间减掉一天。但即使是每星期只上4天班，照顾三个年幼的孩子和记忆力日渐模糊的母亲，还是十分幸苦的。体力的透支以外，还有心理上的压力。

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超过四分之一的“家属护工“有未成年子女

在加拿大的八百万“家属护工”中，有60%同时要上班，有28%的人的孩子在十八岁以下。他们的付出超出一般人，但与此同时，他们中的许多人对家人怀有愧疚感。杜邦说，她感到内疚，是因为自己没有更多的时间陪伴母亲，同时又觉得自己冷落了虽然健康、但也已年迈的父亲，或是觉得自己没把孩子照顾好。

“家属护工”群体引起了一些社会学、管理学研究人员的注意。魁北克大学的梅拉妮.加农教授是其中之一。不过她是从职场管理角度看这个问题的。她说，绝大部分工作要求规律性，但是护理老人和病人，每天都是新的一天，每天都可能有意外的事发生。这是家属护工的压力的主要来源。

多年专攻临终关怀的蒙特利尔医生博多万说，家人的陪伴和照顾在患者身上的效果非常明显。接受临终治疗的患者，有家人经常陪伴的话，用药量都可以减少。

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而杜邦还想到了对孩子的影响。因为妈妈要照顾外婆，三个孩子的生活和小伙伴们不太一样。杜邦希望这种不同能让孩子们“打开视野”。等将来有一天她自己也需要照顾的时候，三个女儿不至于觉得她是个太沉重的负担。

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(RCI avec Radio-Canada)

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