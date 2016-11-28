Photo Credit: Sarah Leavitt/CBC

加拿大蒙特利尔一男子给人“免费拥抱” 被罚 $101

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 28 十一月, 2016 , 1 条评论 ↓

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加拿大蒙特利尔市的一名男子说，他因在地铁站给人“免费拥抱” 而被罚款。

加拿大广播公司报道说，在过去一年里，这位名叫 Tommy Boucher 的男子一直深穿一件绿色T恤，上面写着 “Free Hugs”（免费拥抱），在全市的不同地铁站 “拥抱”人们。

但上个星期二，在 Jean-Talon 地铁站，蒙特利尔市公共交通局（STM）的两名工作人员告诉他，这样做是非法的，因为根据 STM 的规定，未经交通局许可对别人“征求服务”的做法是非法的。

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于是，Tommy Boucher 被罚款101加元。

Tommy Boucher 告诉加拿大广播公司，“我只是给人拥抱，违反了什么规定？因为我伸开了胳膊？穿了这件T恤杉？或者在同一个地铁站待了太久？”。

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他说，大约一年前，在自己感觉很糟的一个早晨，一个陌生人在 Berri-UQAM 地铁站给了他一个拥抱，给自己带来了好心情。

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于是他决定与周围的人分享这种感觉，而地铁站，大概是人们最需要这种拥抱的地方。

Tommy Boucher 说将向市政府 “挑战”这张罚单，而在媒体曝光后，STM 也表示正在对此事进行 “考虑”。

（RCI with CBC）

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文章分类: 社会

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One comment on “加拿大蒙特利尔一男子给人“免费拥抱” 被罚 $101
  1. 蒙特利尔公民说道：
    9 一月 2017 9 h 03 min

    随着蒙特利尔中国人留学生多 骗子越来越多请大家格外注意

    回复
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