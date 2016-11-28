加拿大蒙特利尔一男子给人“免费拥抱” 被罚 $101

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大蒙特利尔市的一名男子说，他因在地铁站给人“免费拥抱” 而被罚款。

加拿大广播公司报道说，在过去一年里，这位名叫 Tommy Boucher 的男子一直深穿一件绿色T恤，上面写着 “Free Hugs”（免费拥抱），在全市的不同地铁站 “拥抱”人们。

但上个星期二，在 Jean-Talon 地铁站，蒙特利尔市公共交通局（STM）的两名工作人员告诉他，这样做是非法的，因为根据 STM 的规定，未经交通局许可对别人“征求服务”的做法是非法的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

于是，Tommy Boucher 被罚款101加元。

Tommy Boucher 告诉加拿大广播公司，“我只是给人拥抱，违反了什么规定？因为我伸开了胳膊？穿了这件T恤杉？或者在同一个地铁站待了太久？”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

他说，大约一年前，在自己感觉很糟的一个早晨，一个陌生人在 Berri-UQAM 地铁站给了他一个拥抱，给自己带来了好心情。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

于是他决定与周围的人分享这种感觉，而地铁站，大概是人们最需要这种拥抱的地方。

Tommy Boucher 说将向市政府 “挑战”这张罚单，而在媒体曝光后，STM 也表示正在对此事进行 “考虑”。

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada