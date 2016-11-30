房东安德鲁

房东安德鲁
Photo Credit: CBC News

房东的噩梦：房子变成动物园和垃圾场（视频， 组图）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 30 十一月, 2016 , 1 条评论 ↓

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安省金斯顿市的西蒙.安德鲁两年前把房子租给了一家三口。他们“彬彬有礼，看上去是很好的人”。但是他很快发现，住进他的房子的不仅是这对夫妇和他们的儿子。
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安德鲁在接受CBC记者（Michelle Cheung）采访时说，光是他能够确定的“住客”，就有山羊、兔子、鹦鹉、鹌鹑，当然还有数目不详的猫和狗。

simon andrew/CBC

可以停两辆车的车库成了这样。simon andrew/CBC

他花了七个月才把这家人赶走。在等待安省屋主与租客委员会（LTB）的裁决时，他只能眼睁睁地看着他们胡作非为。“法律没有保护我。” 直到他们搬走，他才完全看到自己的房子被破坏到什么程度。“就像是进了一个危险品区域，完全不像住人的地方。”

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CBC

山羊是住客之一。这是租客留下的一张照片。CBC

他不得不请专门的清理公司来。为了去掉房间里的粪便味，必须把墙清洗消毒好几次，地板也换掉了。清扫出去的垃圾装满了两辆垃圾拖车。他估计所有的修理费用最后会高达3万加元。

CBC

租客留下的另一张照片，但安德鲁说这不是他家的浴室。CBC

余悸未消的安德鲁说，他以后再也不收长期租客了。这样一旦有问题，他可以快点把对方赶出门。

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（RCI with CBC）

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One comment on “房东的噩梦：房子变成动物园和垃圾场（视频， 组图）
  1. 1说道：
    1 十二月 2016 22 h 53 min

    我们也遇到过类似的租客，租客时当地人，还是CRA的雇员，当他们因为欠租被法院勒令限时搬走后，他们还反诉我们，原因是他们将不得不开始支付房租了，并且由于新房东不允许养动物，他们不得不卖掉鹦鹉，他们还想让我们赔偿他们的鹦鹉。由于他们第一个月就不支付房租，我们立刻采取了行动诉诸法律，但是他们搬走后对法院令置若罔闻。后来我们在注册中心发现，他们因为同样原因，12个月内被告了三次。两年后，我们收到一份法院通告，他们因为骗租汽车又被告了。我还记得他们是多么的猖狂，他们还动用CRA的邮件系统来威胁我们，说如果我们敢追租，就要CRA来调查我们的税务。我们立刻向CRA投诉，CRA回复说我们不能投诉为女王陛下服务的人员，我是在不敢相信这是法治国家。对了，那家人是单亲母亲，有三个成年孩子。后来我们发现他们一直向CRA谎报孩子未成年，骗税。这是我们这辈子遇到过的最荒唐的事情了。不过看来，这还真不是绝无仅有的。

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