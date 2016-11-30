房东的噩梦：房子变成动物园和垃圾场（视频， 组图）

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安省金斯顿市的西蒙.安德鲁两年前把房子租给了一家三口。他们“彬彬有礼，看上去是很好的人”。但是他很快发现，住进他的房子的不仅是这对夫妇和他们的儿子。

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安德鲁在接受CBC记者（Michelle Cheung）采访时说，光是他能够确定的“住客”，就有山羊、兔子、鹦鹉、鹌鹑，当然还有数目不详的猫和狗。

他花了七个月才把这家人赶走。在等待安省屋主与租客委员会（LTB）的裁决时，他只能眼睁睁地看着他们胡作非为。“法律没有保护我。” 直到他们搬走，他才完全看到自己的房子被破坏到什么程度。“就像是进了一个危险品区域，完全不像住人的地方。”

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他不得不请专门的清理公司来。为了去掉房间里的粪便味，必须把墙清洗消毒好几次，地板也换掉了。清扫出去的垃圾装满了两辆垃圾拖车。他估计所有的修理费用最后会高达3万加元。

余悸未消的安德鲁说，他以后再也不收长期租客了。这样一旦有问题，他可以快点把对方赶出门。

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（RCI with CBC）

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