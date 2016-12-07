抵加拿大满一年: 参议院呼吁联邦政府别把叙利亚难民的费用都推给省份

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随着大批接收叙利亚难民项目满了一年，加拿大联邦政府对第一批难民发放的财务支持也走到了尽头。

这个星期，加拿大参议院的人权委员会发布了报告，对这些难民将被转入各省份的社会福利系统表示担心，呼吁联邦政府不要把叙利亚难民的费用就这样“推给”各省。

参议院人权委员会的主席吉姆·蒙森 （ Jim Munson）在一个新闻发布会上说，现在，成千上万难民的费用问题被转给了省份，问题是，这些省份都准备好了吗？

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加拿大参议院人权委员会 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

一年转眼就到

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2015年12月10日，加拿大的军事飞机载着第一批叙利亚难民抵达了多伦多市，飞机上载有163名男子、妇女和儿童。

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在机场，他们受到了加拿大总理贾斯汀·特鲁多、义务社工等人的欢迎。

在过去一年中，加拿大总共接收了超过35,000名叙利亚难民，有些由政府赞助而来，有些是由私人资助。

现在，联邦政府提供的每月生活津贴即将结束，没有找到工作的难民，就只能依靠各省的社会福利金。

增加语言培训拨款

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参议院的人权委员会表示，联邦政府必须确保提供语言培训，以便叙利亚难民能够成功地进入劳动力市场，融入社会。

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目前，许多难民仍在努力寻找工作、学习语言或寻找固定的住处。

吉姆·蒙森说，没有工作会导致他们处于孤立和丧失尊严， “语言，语言，语言，这是最大的问题”。

这个星期，加拿大移民部长麦卡伦（John McCallum）表示，渥太华上个月又追加了1 800万加元用于难民的语言培训课程。

此外，委员会还建议在提供语言培训的同时提供日托服务，方便有孩子的难民去上课。

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及时发放儿童福利

参议员们在报告中还谈到难民的精神健康问题，许多人经历了恐怖的战争，心理上有创伤，来到一个全新的国家后，会有更多压力。

另外，上述报告希望加拿大政府部门能做出更多努力，确保有孩子的难民家庭能够及时迅速地领取到加拿大的儿童福利金。

参议院委员会的报告还涉及政府对难民的“旅行贷款”，认为应该免除这一贷款，或至少应该是免除利息。

安省、魁省、阿尔伯塔接收难民最多

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在加拿大的各省份中，安大略省是接收叙利亚难民最多的一个省份，自去年以来收了超过14,000 名叙利亚难民。 到目前为止，超过5,500名成年人接受了语言评估，并参加了该省的免费语言培训，已有4,600多名儿童在学校注册。

安大略省为安置和支持难民的拨款超过1000万加元，并为海外对难民的紧急援助贡献了200万加元。

魁北克省是接收人数第二多的省份，接收了接近 6000人。

阿尔伯塔省排在第三，接收了 3800人。

从城市来看，加拿大的 3大城市也是叙利亚难民最集中的地方，多伦多有接近 6000人，蒙特利尔近 4000人，温哥华 2000人。

自由党政府原计划在 2017年接收难民 55,800人，现在把目标削减到 40,000人。

目前有大约2万份难民申请正在审批的过程中。

（RCI with CBC）

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