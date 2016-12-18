周末网络广播（2016年12月18日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 18 十二月, 2016 , 2 条评论 ↓

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本周报道精选

高危工作：加拿大一年530名联邦警官被打伤（方华）

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© Jason Franson/Canadian Press

加拿大联邦警察皇家骑警身穿红色上装制服、脚蹬长筒马靴、骑在高头大马上的样子很是威风，但对于大部分皇家骑警警官来说，他们的日常工作不但压力大、而且危险性很高。根据2015年加拿大联邦警察的工伤和工作安全问题调查报告，有至少530位皇家骑警警官由于在执行制服嫌疑人的警务期间受到暴力袭击或殴打而受伤。

加拿大广播公司记者 Alison Crawford报道说，皇家骑警2015年的工伤和工作安全问题报告指出，虽然警察在制服犯罪嫌疑人时使用身体力量和散打手段比使用警棍和电击枪更加有效，但这同时也增加了警官被打受伤、甚至丧生的危险。

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加拿大移民部长：政府仍需努力来说服加拿大人接受难民（赵黎）

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© Twitter

在首批叙利亚难民抵达加拿大一周年之际，加拿大广播公司采访了加拿大移民部长麦卡伦（John McCallum）。

加拿大广播公司的 Catharine Tunney 报道说，去年12月，第一批叙利亚难民抵达加拿大的场景引起了国际媒体的注意，在多伦多的皮尔逊机场，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）亲自到场欢迎叙利亚难民。一年过去了，麦卡伦同意，虽然大多数加拿大人都很快接受了难民，但自由党政府还得“非常努力的工作”，以说服一些人接受这些新到的人。

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又是中国惹得祸：加拿大人吃不起龙虾（方华）

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© CBC

龙虾是加拿大人喜欢的海鲜美食，近海城市和大城市的海鲜餐馆中龙虾菜是必不可少的菜肴；在加拿大中餐馆里，活龙虾和活鱼一样是常备的菜肴食材。

但近年来加拿大人发现，许多餐馆原来有的海鲜菜肴已经从菜单上消失了。他们问了餐馆老板才知道是龙虾进货价格太高的缘故，餐馆做龙虾菜肴除非猛涨菜价否则就要亏本经营。

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加拿大健康城市排名，你想不出谁第一，谁最后（亚明）

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© Devin Heroux/CBC

12月13日星期二， 加拿大咨议局发布了第一份城市健康监测报告。尽管加拿大的各个城市的生活水准大致相同，但由于一些关乎健康方面的因素略有不同，也造成了各个城市健康水平方面的差异。

加拿大咨议局根据2014人口普查的数据，从中随机抽取了8万多人，并按制定出的城市健康指标进行统计，排出名次。他们定出的指标共分四个大的方面，总有24项用来评定城市的自然和社会经济健康等级的指标： 生活满意度、 人口健康状况、健康的生活方式、以及医疗保健服务。

本周时事图集

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2 comments on “周末网络广播（2016年12月18日）
  1. lin说道：
    18 十二月 2016 10 h 36 min

    你们的微信是无效的

    回复
  2. chapman说道：
    18 十二月 2016 10 h 28 min

    我是加广的老听众了，希望加广不要像其他的国际广播电台一样黑中国，多多播放积极的中国，这样听众才不会感觉厌烦！

    回复
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