加拿大已有22家医院可以提供先进的脑血栓紧急救治手术

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在加拿大，每9分钟就有一个人得脑血栓，即中风。这种病症能否得到及时的治疗非常重要。如果救治及时，后遗症会很小，否则就有可能瘫痪甚至死亡。现在，加拿大有22家医院可以提供更有效的紧急救治手术。

以前在治疗中风时大多是使用静脉抗血凝药物。最新的“血栓切除术”则是借助先进的成像设备，将一个小导管送进腹股沟附近的动脉，一直伸到大脑的阻塞段，通过扩张抓住凝块，然后把凝块拉出，让血液再次流动。而整个程序大约需要8分钟。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Hill博士展示一名31岁中风患者的血管造影 © CBC

多伦多63岁的居民斯潘塞·西格登（Spencer Higdon）在迈进浴缸时滑倒，短暂休克。待恢复意识时，不能说话，右腿和右臂不能动，头部移动也很困难。家人赶快叫救急车将他送到多伦多西部医院。医生诊断他患了缺血性中风，即大脑中有血栓阻塞，若不能在几小时内用手术清除，他将永久瘫痪，甚至会死亡。医生马上启动紧急救治程序，以手术去除了他大脑中的血液凝块。

加拿大的“血栓切除术”是20年前由卡尔加里的中风专家米歇尔·希尔（Michael Hill）博士参与开发的。手术需要非常精细，以避免脑损伤的风险，也需要非常专业化的团队。

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希尔博士说：“实践证明这种手术不仅减少了残疾，还可以将中风的死亡率降低约50％，这是一个大的飞跃”。

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加拿大心脏和中风基金会也希望“血栓切除术”能够更广泛地使用，以减少中风导致的死亡和残疾。

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