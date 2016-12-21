享誉最高的全球城市：加拿大三个城市进入前十

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世界经济论坛网站本周转载了一项对世界各国城市声誉的2016年排名调查。加拿大的三大城市均进入前十名。其中多伦多名列第4，蒙特利尔名列第7，温哥华名列第9 。加拿大是唯一一个有三个城市进入前十名的国家。

调查者在八国集团成员国收集反应，评选的标准包括信任度、尊重、欣赏、商业环境、经济和行政效率等等。

排名前十的城市依次是：

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悉尼市（澳大利亚） 维也纳（奥地利） 苏黎士（瑞士） 多伦多（加拿大） 斯德哥尔摩（瑞典） 爱丁堡（英国） 蒙特利尔（加拿大） 罗马（意大利） 温哥华（加拿大） 哥本哈根（丹麦）

去年加拿大仅有温哥华入选。温哥华也是2012年声誉第一的城市。

世界经济论坛认为，最令人惊讶的是自2011年以来，美国城市无一入选。

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（RCI with World Economy Forum）

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