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全国围观：阿尔伯塔省人自元旦起开始交碳税

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 21 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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2017年的新年钟声响过，阿尔伯塔省人就要开始交碳税了。政府征新税，不论以什么名目，都是最招选民恨的政策之一。阿省是排放大省，也是继BC省后加拿大全国第二个实施碳税的省份。因此其他省份的加拿大人非常关注此事，不仅看新税的减排效果，也看阿省人的钱包会受多少损失。

阿尔伯塔省长诺特利

阿尔伯塔省长诺特利 © Amber Bracken / CP

阿省人自己：一样的新税，不一样的心情

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阿尔伯塔省政府把第一年的税率定为对每吨二氧化碳排放征收20加元，2018年1月起提高到30加元。如果阿省遵守和联邦政策保持一致的承诺的话，碳税到2022年将增加到每吨50加元。

CBC记者Erin Collins 和Robson Fletcher走访了几位阿省人。他们的经济状况不同，对气候变化和减排的态度不同，因此对即将到来的碳税也有着各不相同的反应。

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反应过激的巴特利夫妇

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退休牧师和牧场主德韦恩.巴特利和妻子住在卡尔加里北边的Airdrie市。妻子在卡尔加里市附近工作，因此两人必须各开一辆车，每个月耗油不少。他们并不是有钱人。阿省政府提出碳税后，夫妇俩忧心忡忡，只怕开销大增，负担不起。两人一度连牛排等比较贵的东西都不买了，甚至计划实在过不下去就搬到墨西哥去住。

等到新税临门，认真算过帐之后，他们发现实际情况没有那么可怕。实施碳税将使他们明年在汽油和取暖费用上多花550加元，另外，如果食品价格如专家们所预计的那样因实施碳税上涨1.5%的话，他们明年可能还要多花120加元在食物上。

但是，按照省政府的碳税退税标准，他们也将获得300加元的退税款。这使他们明年因碳税造成的实际支出降到300多加元，平均每个月不到30加元。

巴特利松了一口气。这比他原来的估计少多了。他没必要为此改变生活方式，也没必要为新税“流亡”墨西哥了。他承认自己一开始没有搞懂，不过，“我都是听新闻里说的。”

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阿省碳税退税标准及金额一览表

阿省碳税退税标准及金额一览表

和抵免额度不同，退税可以比你交的税多

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按照阿省的碳税退税标准，每10个阿省人中有6个可以获得退税，个人净收入在47500加元以下、家庭净收入在95000加元以下，可获得全额退税。

有些华人喜欢笑话加拿大本地人不会算账。这也许是个偏见，不过在碳税退税上稀里糊涂的阿省人远不止巴特利夫妇。卡尔加里市民安吉拉.诺斯也是其中之一。她刚刚明白过来，收到她和儿子名下的300加元全额退税后，她还能赚回来一点。

诺斯对此心情复杂。一方面，她为自己那些收入刚好在退税标准以上、但生活并不宽裕的朋友和邻居感到难过，但是她也支持省政府实施碳税，因为儿子。“我不在了以后他还在，他得有个可以生活的环境。”

认为碳税名为减排，实为创收的麦克.斯科特

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斯科特是个成功的业主，在卡尔加里经营家庭医疗保健服务。他坚信阿省政府实施碳税不是为了减排环保，而是增加税收。

斯科特明年要交的碳税加上间接增加的支出大约在300加元上下，而且他的收入超过了退税标准。他税，这点额外的支出他并不在乎，但是他还是反对碳税。

碳税在今后五年将给阿省带来96亿加元的财政收入，省政府计划把这笔钱用在绿色能源、公交系统等项目和退税支付上。

© PC/Cenovus Energy

相信碳税是省政府创收新招的斯泰凡.戴维森

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卡尔加里市IT咨询顾问斯泰凡.戴维森的五口之家每个月会多出40加元支出，而且由于他收入高，享受不到退税。他担心的是，这只是个开始。省政府用碳税来“把一只脚伸进门里”，以便将来逐渐把门顶开。

明年每月多40加元支出对他不是问题，甚至2017年碳税提高后他也负担得起。但是这以后呢？再涨下去的话，他家和许多阿省家庭可能就得算算账，“是不是取消度假？或是停了孩子的体操课或冰球？”

政治立场高于退税收入的霍诺拉.休布伦

已经退休的休布伦女士也属于退税后还能赚一点的阿省人。但她并不稀罕那点钱，是碳税的反对者。她在老年俱乐部里参加了一个编织小组。据她说，组里的老太太们都对碳税没好感。

休布伦不相信二氧化碳排放和气温变暖有什么关系。而且，即使真的有关系，阿尔伯塔省也不应该在减排这种事上出头。“我们又不是全世界唯一一个排放二氧化碳的地方。你怎么不说中国？还有沙特阿拉伯。他们怎么不减排？”

愿意为减排买单、但不能超过每月30加元的单亲妈妈凯拉.扎霍鲁斯基

扎霍鲁斯基坚决支持碳税，倒不是因为退税收入，而是因为这几年的天气变得让她感到害怕。她说，如果碳税可以降低排放的话，她愿意为它买单。

不过，作为三个孩子的单亲母亲，她也必须量入为出。她说，每个月出个20块到25块都没问题，超过30加元可能就不行了。

阿省政府预计实施碳税将使该省的碳排放在2030年以前减少5千万吨。

（RCI with CBC）

相关链接

阿尔伯塔省碳税退税规定

CBC计算器：阿省人，算一算你的碳税

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