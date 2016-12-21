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有偿献血争论再起，加拿大血液服务中心拟多开设血液采集站

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 21 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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加拿大血液服务中心正计划在未来几年多开设一些血液采集站，因为现在已有迹象显示，在有偿献血出现之后，无偿献血的人数正在减少。

加拿大是从今年2月份开始出现有偿献血机构的。这家名为“加拿大血浆资源”的私营公司在萨斯卡通开设了第一家血液采集站，他们采集血浆的目的是提取血浆中的各种成分，用于生产医药等产品。它给献血者发代替现金的25元礼品卡。

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当时这家私营血站的出现遭到社会各界的质疑。虽然当时加拿大血液服务中心说，有偿献血也不失为满足血液需求的一个选择，但现在它已明确表态，不赞成批准这种私营的有偿血液采集。

加拿大血液服务中心首席执行官格雷厄姆·谢尔（Graham Sher）博士在接受记者采访时说，萨斯卡通地区在献血方面出现了明显的混乱，无偿献血的人数下降。他说：“我们已经开始看到让这家营利性企业在我们的管辖区经营产生的一些初步的影响。 这当然还只是一些萌芽迹象。当我们看看大规模实行有偿献血的其他国家，我们就会看到更多的问题”。

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谢尔博士说：“加拿大现在确实面临着一种风险，如果我们不能收集足够的血浆，又不能从国际市场上买到以血浆为原料生产的药品，那需要这些药物的加拿大患者就会面临风险。所以我们努力收集更多的血浆，并严格控制它，让它留在加拿大为患者服务。而私营血液机构没有义务这样做，他们通常会把血浆卖给出价最高的购买者”。

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加拿大广播公司的记者了解到，在加拿大，对血浆制成的药品需求量每年增长高达10％。在美国、澳大利亚和欧洲一些国家也有类似的需求增长。世界卫生组织预计中国和印度对血浆制品的需求也会大幅增加。

谢尔博士说，这是因为，血浆药物对神经系统和免疫系统疾病的治疗作用正在得到更多的认可， 因此也推动着需求。

目前，加拿大捐赠者每年献给加拿大血液服务中心的血液约20万升。其中包括了红细胞、血小板和血浆。舍尔说，他们计划在未来七年内，在全加拿大增设30至40个不同规模的义务献血站点，期望每年能增加血浆的收集量50万至60万升。

加拿大在80年代曾因没有及早开始检测血液中的乙型肝炎病毒，而导致上万输血者被感染的事件。后来政府为此展开大规模的公开听证和赔偿。

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迈克尔·德克特（Michael Decter）是当时血液污染听证委员会的顾问， 他也曾出任安大略省的卫生厅副厅长。他说：“作为一个经济学家，我对萨斯卡通义务献血者的人数减少一点也不感到奇怪。因为一旦出现了有偿献血，就会削弱志愿者的人数。因为既然能得到报酬，那就会吸引一些人过去。这对义务献血者来说是不公平的”。

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德克特说，他很高兴看到加拿大血液服务部的态度转变，并说：“这就像一个圣诞礼物。他们找到了自己的感觉，并试图做出努力，吸引更多的加拿大民众自愿义务献血”。

Blood Watch执行董事Kat Lanteigne © CBC

加拿大一个代表血液污染受害者的团体Blood Watch也表态支持。该组织的执行董事凯特·朗泰尼（Kat Lanteigne）说，她对血液服务中心的举动表示欢迎， 但同时也持保留态度。她说：“现在发生的情况是，私人血液公司的出现等于影响到萨斯喀彻温省的血液采集量，已经供不应求。它并没有帮助我们变得更加自给自足。所以我们非常高兴加拿大血液服务中心的表态，希望我们的声音能够被萨斯喀彻温省政府和联邦政府听到”。

朗泰尼还提到，她很担心萨斯喀彻温省开始有偿献血后对全国产生的影响。“例如魁北克血液服务机构也开始了调整血液采集的战略，这就是现在的发展趋势。 我们需要采取行动，以确保全国血液系统的完整性和安全性”。

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“我们对使用血浆生产药物及其安全性没有持怀疑态度，我们关注的是整个献血系统的运作，包括如何采集和获得血浆。在加拿大，国家的血液服务中心对此负有责任。我们没有理由把献血者的权利卖给一家私人公司，让它们赚取血浆销售的利润，这是非常奇怪的事情”。

朗泰尼呼吁联邦卫生部长撤销萨斯卡通设施的许可证。因为，不列颠·哥伦比亚省和新斯科舍省也在蠢蠢欲动，考虑批准开设私营的血液收集机构。她呼吁暂停批准更多的有偿献血站。还希望加拿大血液服务中心能将现在为血浆药物供应50%血浆的目标提高到能提供70％至80％的比例。

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