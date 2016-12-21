被判杀妻的前魁北克省法官被拒绝保释

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前魁北克省上诉法院法官雅克.德利勒的保释申请被驳回。他在2012年因杀妻被判一级谋杀罪，成为加拿大有史以来唯一一个因这项罪名服刑的法官。他的案子目前正在重审。他原本希望审理期间可以离开监狱。

81岁的德利勒一直坚称自己无辜。他已经用尽所有上诉途径，在2015年春向加拿大联邦司法部长提出上诉。这在加拿大司法系统是极为罕见的。如果司法部长的评估结果是判决不当，此案可能发回魁北克省上诉法院重新审理。

德利勒的妻子瘫痪多年，2009年死于枪击。德利勒说妻子死于自杀。法官犯案极为罕见，谋杀罪更是绝无仅有。CBC曾就此案做过一期调查节目：

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（RCI with CBC）

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